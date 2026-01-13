Şilili Hırsız Fatih'te Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şilili Hırsız Fatih'te Yakalandı

Şilili Hırsız Fatih\'te Yakalandı
13.01.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız, güvenlik kamerası ve ihbarla yakalandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde 3 kişinin çantasını çalan Şilili hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay 05 Ocak 2026 tarihinde Fatih ilçesi Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Müşteki T.D.'ye ait içerisinde 2 bin euro, yaklaşık 6 bin Türk lirası ile çeşitli kartlar ve pasaportların bulunduğu çanta çalındı. İkinci olay yine 05 Ocak 2026 günü Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın giriş kısmında yaşandı. Müşteki M.E.S.'ye ait içerisinde 700 TL, 50 dolar, 50 dinarı, bin 200 şekel, cep telefonu ile banka kartları ve kimliklerin bulunduğu çanta yankesicilik yöntemiyle çalındı. Üçüncü olay ise 03 Ocak 2026 tarihinde Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Müşteki M.H.'ye ait içerisinde yaklaşık 500 euro değerinde cep telefonu ile çeşitli kartların bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Şilili hırsızlık şüphelisi Bağcılar'da yakalandı

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı saha ve kamera çalışmaları neticesinde, olayların şüphelisinin Şili uyruklu Carlos Andres V.P. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheli, 08 Ocak Perşembe günü Bağcılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, 3 ayrı dosya kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şilili Hırsız Fatih'te Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:26:12. #7.11#
SON DAKİKA: Şilili Hırsız Fatih'te Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.