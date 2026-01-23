Silivri'de Otobüs Kazası: 2 Ölü 1 Yaralı - Son Dakika
Güncel

Silivri'de Otobüs Kazası: 2 Ölü 1 Yaralı

23.01.2026 20:16
Silivri'de otobüsün çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde 59 ALV 478 plakalı otobüs, geçiş sırasında 59 ADN 734 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetti, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular başka bir araçla olay yerinden götürüldü.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle gişelerin bulunduğu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından gişelere sıkışan otomobil ve otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Bölgedeki temizlik çalışmaları sonrası trafik akışı normale döndü.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, aynı istikamette seyreden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, yaralanan bir yolcunun ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

