Silivri'de pazarcılar kendi çöpünü kendisi topluyor - Son Dakika

Silivri'de pazarcılar kendi çöpünü kendisi topluyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile başlatılan "Pazar Esnafına Çöp Torbası" uygulaması, mahalle sakinlerini ve pazar esnaflarını memnun etti.

Silivri'de pazarcılar kendi çöpünü kendisi topluyor, System.String[]

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatı ile başlatılan "Pazar Esnafına Çöp Torbası" uygulaması, mahalle sakinlerini ve pazar esnaflarını memnun etti. Uygulama sayesinde pazar kurulan sokaklarda temizlik işlemleri kısa sürede tamamlanırken, gürültü ve çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz talimatıyla Temmuz ayında başlatılan "Pazar Esnafına Çöp Torbası" uygulamasının olumlu sonuçlar ortaya koyduğu duyuruldu. Pazar sonrası oluşan çevre ve gürültü kirliliğinin kısa sürede önüne geçilmesinin, bölge esnafları başta olmak üzere mahalle sakinleri ve pazar esnaflarını memnun ettiği duyuruldu.

Çöp poşeti uygulaması gereğince Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar esnaflarına çöp torbası dağıtımı yapılıyor. Gün boyu satış yapan esnaflar, pazar bitiminde tezgahlarında bulunan çöpleri torbalara doldurarak temizlik ekiplerine teslim ediyor. Uygulama sayesinde pazar kurulan sokaklar kısa bir sürede temizlenirken, gürültü ve çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor.

"UYGULAMA SAYESİNDE ZAMANDAN TASARRUF EDİYORUZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çöp torbası uygulaması sayesinde belediye ekiplerinin zamandan tasarruf ettiğini belirterek, "İlçe geneline kurulan tüm pazarlarda başlattığımız uygulama sayesinde gürültü ve çevre kirliliğinin önüne geçtiğimiz gibi zamandan da tasarruf ediyoruz. Daha önce 3-4 saatte temizlenen pazar sokakları şimdi 1 saat gibi kısa bir sürede temizleniyor. Böylelikle gece geç saatlerde oluşan gürültü kirliliğini de engellemiş olduk. Pazar kurulan sokaklarımızda ikamet eden vatandaşlarımızın ve sokak esnaflarımızın yaşadığı mağduriyetin de önüne geçtik. Uygulamamıza riayet eden tüm pazar esnafımıza teşekkür ediyorum. Tüm pazarlarımızı kapsayan çöp torbası uygulamamızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Silivri Belediyesi tarafından uygulamaya konulan çöp torbası dağıtımı pazar esnafının yanı sıra mahalle sakinlerini ve mahalle esnaflarını da memnun etti. Esnaf ve vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Pazarda esnaf olan Volkan Özdemir, "12 yıldır pazarcılık yapıyorum. Silivri Belediyesi pazarın olduğu her sabah biz tezgahlarımızı açarken tüm esnafa çöp poşeti dağıtmaya başladı. Bizler de gün boyu ortaya çıkan çöplerimizi bu torbalarda biriktiriyoruz. Hem elimizin ayağımızın altı temiz kalıyor hem de etrafa saçılan çöplerden dolayı çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Biz de ekmeğini yediğimiz pazarımızdan arkamızda temiz bir ortam bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Hem bizim için hem de mahalleli için çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Zabıtalarımız da pazar boyunca sürekli sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu çok güzel bir şey. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz" dedi.

Pazartesi pazarının kurulduğu sokakta yıllardır esnaflık yapan Nurhan Yavuz, "Burada kurulan her pazarın ardından buralar çöp deryasına dönüyordu. Belediye ekipleri saatlerce burayı yıkamaya, temizlemeye çalışıyorlardı. Belediyemizin başlatmış olduğu uygulama sayesinde şimdi sokağımız çok kısa bir sürede temizleniyor. Bizim açımızdan çok güzel oldu. Kapımızın önünde biriken sağa sola dağılan çöplerden kurtulduk. Sokağımız temiz kaldığı için yazın sinek ve koku sorunu da yaşamaz olduk. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Bey'e mahalle esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Çok güzel düşünmüş. İnşallah herkes bu kurala uyar da biz de rahat ederiz" diye konuştu.

Pazar kurulan sokaktaki mahalle sakini Erol Ermiş,  "Pazar kurulan sokakta ikamet eden birisi olarak durumdan çok memnunuz. Pazar bittikten sonra uzun bir süre sokağa çıkamıyorduk. Onu bırakın yazın sıcağında sokaktaki çöpün kokusundan cam çerçeve açamıyorduk. Çöpten dolayı sivrisinek de çok oluyordu. Şimdi mis gibi. Pazarcılar çöplerini torbalara doldurup temiz bir şekilde bırakıyorlar. Belediyenin temizlik işçileri de saatlerce temizlik yapmak zorunda kalmıyor. Yazık oluyordu adamlara. Şimdi hızlı bir şekilde çöp torbalarını alıyorlar sokağımızı yıkayıp çıkıyorlar. Silivri Belediyesine, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.


Volkan Yılmaz, Silivri, Temmuz, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de pazarcılar kendi çöpünü kendisi topluyor - Son Dakika

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