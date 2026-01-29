Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri\'de Uyuşturucu Operasyonu
29.01.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanırken, 175 gram bonzai ile nakit para ele geçirildi.

SİLİVRİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 175 gram bonzai ile bir miktar nakit para ele geçirildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında adresten çıkan H.İ. (43) isimli şüpheli durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 5,4 gram bonzai ele geçirilirken, H.İ. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında aynı adrese yönelik yapılan aramada ise H.D. (41) isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 169,9 gram bonzai ile 38 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.İ. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. H.D. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 25 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.