Son Dakika Haberleri: Simav İdman Yurdu, Türkiye Şampiyonası'nda

Simav İdman Yurdu, Türkiye Şampiyonası'nda

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, U 14 amatör futbol takımı playoff eleme müsabakaları sonunda Kütahya ilini temsilen Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Simav İdman Yurdu, Türkiye Şampiyonası'nda, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, U 14 amatör futbol takımı playoff eleme müsabakaları sonunda Kütahya ilini temsilen Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, çok çalışmanın mükafatını aldıklarını belirtti. Tekeli, "Kulüp yönetimimiz ve Antrenörümüz Yusuf Tanyeli ile futbolcularımızın göstermiş oldukları başarılarla, son maçımızda Kütahya Sporu 2- 1 yenerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Bizlere bu sevinci yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Milli takımda adını duyacağımız futbolcuları yetiştirme gayreti içinde olacağız" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Spor
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