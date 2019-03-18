Simav İdman Yurdu, Türkiye Şampiyonası'nda

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, U 14 amatör futbol takımı playoff eleme müsabakaları sonunda Kütahya ilini temsilen Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, U 14 amatör futbol takımı playoff eleme müsabakaları sonunda Kütahya ilini temsilen Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.



Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, çok çalışmanın mükafatını aldıklarını belirtti. Tekeli, "Kulüp yönetimimiz ve Antrenörümüz Yusuf Tanyeli ile futbolcularımızın göstermiş oldukları başarılarla, son maçımızda Kütahya Sporu 2- 1 yenerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Bizlere bu sevinci yaşatanlara teşekkür ediyoruz. Milli takımda adını duyacağımız futbolcuları yetiştirme gayreti içinde olacağız" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü

Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı