Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi - Son Dakika Magazin

Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi

21 dakika önce

Meslektaşı Sinan Akçıl ile sosyal medya üzerinden kavgaya tutuşan şarkıcı Emrah, Etiler Papermoon çıkışı görüntülendi

Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi, System.String[]

Arkadaş grubuyla yemek yiyip sohbet eden Emrah, mekan çıkışı gazetecilerin kendisini beklediğini görünce panikledi.

Restoranı arka kapıdan terk etmek isteyen şarkıcı, daha sonra kararını değiştirdi ve ön kapıdan koşar adım bindiği taksiyle evinin yolunu tuttu.

İkili arasında ne oldu?

Şarkıcı Sinan Akçıl bir dönem eşi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Sinan Akçıl'ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

"Uyduruk bestelerini satmaya çalıştın"

Sinan Akçıl'ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl'a yanıt verdi.

Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah, "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Emrah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 02:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]