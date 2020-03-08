Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi

Arkadaş grubuyla yemek yiyip sohbet eden Emrah, mekan çıkışı gazetecilerin kendisini beklediğini görünce panikledi.

Restoranı arka kapıdan terk etmek isteyen şarkıcı, daha sonra kararını değiştirdi ve ön kapıdan koşar adım bindiği taksiyle evinin yolunu tuttu.

İkili arasında ne oldu?

Şarkıcı Sinan Akçıl bir dönem eşi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Sinan Akçıl'ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.





"Uyduruk bestelerini satmaya çalıştın"





Sinan Akçıl'ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl'a yanıt verdi.

Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah, "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullandı.



