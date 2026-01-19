Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda uzay enkazı nedeniyle hasar gören Şıncou-20 personel mekiğinin, Dünya'ya insansız döndüğü bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, mekik, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.
Şıncou-20 görevi kapsamında 24 Nisan 2025'te 3 kişilik taykonot ekibini uzay istasyonuna taşıyan mekiğinin camında uzay enkazı parçasının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilen küçük bir çatlak tespit edilmişti.
Taykonotların 5 Kasım 2025'te planlanan dönüş seferi, hasarın yol açabileceği riskler göz önüne alınarak ertelenmişti. Taykonotlar, daha sonra, görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile Dünya'ya dönmüştü.
Yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderilmişti.
Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.
Son Dakika › Güncel › Şıncou-20 Mekiği İnsansız Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?