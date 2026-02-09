Sındırgı'da Depremzedelere 380 Konut Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'da Depremzedelere 380 Konut Yapılıyor

Sındırgı\'da Depremzedelere 380 Konut Yapılıyor
09.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da depremler sonrası 380 konut inşaatı sürüyor, vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından kırsal mahallelerde 380 konutun yapımı sürüyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kırsal Gölcük, Alacaatlı, Osmanlar, Kertil ve Emendere mahallelerinde evleri zarar gören vatandaşlar için 380 konut yapımı kararlaştırıldı.

İhale sürecinin ardından yapımına başlanan evlerin birçoğunun kaba inşaatı tamamlandı.

Çelik konstrüksiyon sistemle depreme dayanıklı yapılan evler, en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedeleri ziyaret eden ve yapımı süren evleri inceleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, vatandaşların konut ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Ustaoğlu, ilçede meydana gelen iki depremde toplam 1262 binanın ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirterek, "Depremin olduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuz haline geçmiş, ilk günden itibaren yaraların sarılması adına her alanda sahada yerimizi almış bulunmaktayız." dedi.

Vatandaşların barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için 455 konteyneri hizmete sunduklarını dile getiren Ustaoğlu, birçok kırsal mahallede yaşam konteynerleri kurularak vatandaşların sıcak ortamlara kavuşturulduğunu anlattı.

Ustaoğlu, depremin ardından hızlı bir şekilde konut yapımına başlandığına işaret ederek, "Kırsalda toplam 380 deprem konutunun ihalesi yapıldı. İnşaat süreçleri başlamış olup konutlarımız hızla yükselmektedir. İnşallah en kısa sürede bu evleri tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." diye konuştu.

"Acil ihtiyaçlar için 119 milyon liralık kaynak kullanıldı"

48 iş yeri için hak sahipliği bulunan vatandaşlarla ilgili süreçlerin de tamamlanacağını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası kırsalda yıkılan camilerimizin yerine çadır mescitler kurduk. Bu kapsamda 11 çadır mescit ve 2 prefabrik mescit hizmete açıldı. Ayrıca ahırları yıkılan vatandaşlarımız için toplam 73 çadır ahır kurulumu yapılarak hayvanların da can güvenliği sağlandı. Vatandaşlarımızın barınma, nakil ve kira yardımı gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplamda 119 milyon liralık kaynak kullanıldı. Bu kaynak konteyner kurulumları, altyapı çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için harcandı."

Ustaoğlu, kent merkezinde TOKİ tarafından yapımı süren 300'ün üzerinde konutun da hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından vatandaşlara teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Osmanlar Mahallesi Muhtarı Abdullah Başaran da depremin mahallelerinde çok şiddetli hissedildiğini ifade etti.

Ekiplerin hızlıca gelerek gereken tespitlerde bulunduklarını anlatan Başaran, "Devletimizden Allah razı olsun, yeni deprem evlerimiz hızlıca yapılıyor. İnşallah ikinci etap da yapılacak. Evlerimiz çok güzel, mükemmel yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Osman Tülek de depremin ardından evleri ağır hasar alanlar için konteynerlerin kurulduğunu belirtti.

Tülek, gereken her şeyin yapıldığını dile getirerek, "Konteynerlere su, elektrik verildi. Deprem evlerimiz de yapılıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Havva Başaran da depremin ardından yetkililerin hep ziyarete geldiklerini, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Depremzedelere 380 Konut Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Minguzzi’nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:21:02. #7.11#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Depremzedelere 380 Konut Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.