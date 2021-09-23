Sinema - Akif - Son Dakika

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad dergisinin katkısıyla oluşturulan, çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan "Akif" filmi izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Hazım Körmükçü, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor.

Filmde, sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan ve 12 Mart 1921'de Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen "İstiklal Marşı"nın yazılış öyküsü Akif'in hayatından aktarılan kesitlerle anlatılıyor.

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