Son Dakika Haberleri: Sinema - Hababam Sınıfı Yeniden

Sinema - Hababam Sınıfı Yeniden

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:09 Kaynak: AA

Çamlıca, Güncel
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