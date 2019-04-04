Sinema - Hababam Sınıfı Yeniden
1 saat önce
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden, Özel Çamlıca
Lisesi'nin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:09 Kaynak: AA
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