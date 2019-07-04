Sinema - Örümcek-Adam: Evden Uzakta
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- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek-Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:23 Kaynak: AA
- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek-Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker
'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa
gezisi sırasında Nick Fury
'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
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