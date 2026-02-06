Sinop\'ta Beton Mikserinin Altında Kalan Yaşlı Adam Yaralandı

Sinop'ta bir inşaatın önünde geri manevra yapan beton mikserinin altında kalan yaşlı adam yaralandı.

Olay, saat 14.40 sıralarında Gelincik Mahallesi Nokta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata beton getiren B.M. (31) yönetimindeki mikser, geri manevra yaptığı sırada M.G. (84) isimli vatandaşa çarptı. Kazada aracın altında sürüklenerek yaralanan M.G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP