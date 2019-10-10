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Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası

20 dakika önce

Sinop İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Sinop'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası, System.String[]

Sinop İl Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sinop İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda açış konuşması yapan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "İslam beldeleri hep camilerini etrafında kurulmuş. Camiler merkez alınmıştır. Camiler ve mescitler şehirlerin sembolleri olmuşlardır. Camiler şehirlere ruh ve kimlik kazandırır. Camilerimizi bizlerin özgür olduğu, nefse ve şeytana esir olmaktan kurtulduğumuz, Rabb'imize kul olmak için gayret ettiğimiz yerledir" dedi.


Programa Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Irmaklı, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel, Abdullah Söylemez, Ayşe Gül Gürbüz, STK temsilcileri, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Sinop Vali Yardımcısı Murat Girdin tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Mustafa Irmaklı'ya Sinop'a özgü kotra takdim etti. - SİNOP

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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