Sinop'ta Ekonomik Zorluklar Artıyor

09.01.2026 10:21
Sinop'taki vatandaşlar, hayat pahalılığı ve düşük maaşlarla ilgili şikayetlerini dile getirdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu yurttaşlar, hayat pahalılığı ve düşük maaşlardan dert yandı. Cengiz Koç, "19 bin lira aylık al, 20 bin lira kira ver. Nasıl olacak bu iş? Ekonomi iyiyse bize niye yansımıyor? Bize de gelirse seviniriz. Ülke iyi olursa niye sevinmeyelim? Kötüye kötü iyiye iyi demeyi biliyoruz herhalde" dedi. Cevat Bayraktar ise "Para yetmiyor ki millete. Kiralar desem ayrı dert. Para da az yetmiyor" ifadesini kullandı.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına gelen zamlar ülkenin birçok noktasında tepkileri de beraberinde getirdi. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'tan seslenen vatandaşlar ekonomideki zorlukları dile getirdi. Cengiz Koç, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin hali ortada. Biz emekliyiz 19 bin lira aylık al, 20 bin lira kira ver. Nasıl olacak bu iş? Ekonomi iyiyse bize niye yansımıyor? Bize de gelirse seviniriz. Ülke iyi olursa niye sevinmeyelim? Kötüye kötü iyiye iyi demeyi biliyoruz herhalde. Yani başka ülkemiz mi var? Başka bir yere mi gideceğiz? Bir şey iyiyse bak bugün hava ne kadar güzel güneşli. Siz buna yağmurlu, kötü, rüzgarlı diyebilir misiniz? Bana da yansırsa ben de derim ki iyidir. Benim ekonomim iyi değil. Başkalarının ekonomisi iyiyse ona bir şey diyemiyoruz."

Emin Özmen ise şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe ekonomi daha da çok aşağılara doğru iniyor. Kendi gençliğime baktığım anda aldığım haftalıkla kıyafetimle olsun, gezmelerimle olsun, para biriktirmemle olsun gram altınlar alırdım haftalıkla. Şu anda aylıkla ancak kendimiz böyle geçinmenin derdine düştük. Bir de çoluğum yok, çocuğum yok. Evde çoluğum olsa, çocuğum olsa, eşim olsa hakikaten çok zor bir durum."

Cevat Bayraktar ise "Para yetmiyor ki millete. Kiralar desem ayrı dert. Para da az yetmiyor yani. Her gün zam geliyor. Çay 30 lira olmuş. Markete gidilmiyor. En az 3 parça şey alsan 300, 400 lira. Pahalı. Allah yardım etsin hiç aylığı olmayan insanlara" dedi.

Kaynak: ANKA

