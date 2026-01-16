Sinop'ta Modern Çeltik Kurutma Tesisi Kuruluyor

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Sinop'ta, 9 milyon lira maliyetle çeltik kurutma tesisi kurulacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Saraydüzü ilçesinde 500 metrekare alan üzerinde kurulacak tesiste, yılda yaklaşık 5 bin ton çeltik kurutulacak.

Saraydüzü Belediyesi tarafından işletilecek ve 13 köye hizmet verecek tesiste, dezavantajlı gruplara istihdam sağlanması da hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop Valiliği, KUZKA ve Saraydüzü Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek tesis için Valilik binasında düzenlenen sözleşme imza törenindeki konuşmasında, Sinop'ta yıllık ortalama 30 bin ton çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin çeltik üretiminin önemli bölümünün Sinop'ta yapıldığını dile getiren Özarslan, tarımın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını belirtti.

Vali Özarslan, tarımın kendileri açısından gıda güvenliği, istihdam ve kırsalda yaşamın devamı niteliği taşıdığını dile getirerek şunları ifade etti:

"Projemiz toplam 9 milyon lira bütçeli, yüzde 70'i hibe olmak üzere 6 milyon 300 bin lira destekli çok önemli bir yatırımdır. Saraydüzü Belediyemiz tarafından kurulacak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün teknik desteğiyle işletilecektir. Bugün birçok üreticimiz çeltiğini hala ilkel yöntemlerle, açık alanlarda, kontrolsüz koşullarda kurutmak zorunda kalıyor. Bu durum ürün kaybına, kalite düşüşüne ve pazarlama sorunlarına yol açıyor. Üreticimizin emeği bazen daha tarladan pazara gitmeden değer kaybediyor. Kuracağımız modern kurutma tesisiyle artık Saraydüzü'nde üretilen çeltik, çağdaş, hijyenik ve kontrollü sistemlerle kurutulacaktır."

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise 18 ayda tamamlanması planlanan tesisin, üretim aşamasında yaşanan ürün kayıplarının önüne geçilmesinde önemli görev üstleneceğini söyledi.

Tesisle çeltiğin kalite standartlarının yükseltilerek raf ömrünün uzatılacağının altını çizen Genç, "Saraydüzü'nde kurulacak modern çeltik kurutma tesisinin yalnızca ilçe ölçeğinde değil, Sinop genelinde tarımsal ekonomiye olumlu katkı sunması bekleniyor. Ürün kayıplarının azaltılması, kalite artışı ve pazarlama imkanlarının genişlemesiyle üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesi kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Özarslan ve Genç ile Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu tarafından tesisin kurulum sözleşmesi imzalandı.