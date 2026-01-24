Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Sinop'ta Sahte İçki Operasyonu

24.01.2026 13:17
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 40 litre etil alkol, 40 litre sahte alkollü içecek, 39 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

