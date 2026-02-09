Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, bir uyuşturucu kullanım aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?