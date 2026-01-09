Sinop Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Şakir Taşdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Taşdemir, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" isimli fotoğrafını oylayan Taşdemir, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" fotoğraflarından yana tercihini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını seçen Taşdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" ile Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Taşdemir, çalışmada emeği geçen Anadolu Ajansı çalışlanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.