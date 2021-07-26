Üye Girişi
Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste - Son Dakika

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste

26.07.2021 17:07

Yaklaşık iki yıldır devam eden koronavirüs salgını, aşılama ile kontrol altına alınmaya çalışıyor. Tüm dünyada devam eden aşılama uygulaması ile birçok yasak kalktı, ülkeler de kapılarını turistlere açmaya başladı. Bu noktada en merak edilen konu ise hangi ülkenin hangi aşıyı olan vatandaşları kabul edip etmeyeceği oldu. İşte Türk vatandaşlarının oldukları aşıya göre gidebilecekleri ülkeler listesi.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması kapsamında, 67 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise artan vakalar sonrası aşı olmayanların en kısa zamanda olmaları için çağrıda bulundu.

Dünya genelinde aşılama süreci devam ederken birçok ülke sınırlarını turistlere açma kararı aldı. Özellikle Avrupa Birliği içerisindeki farklı ülkelerin bambaşka uygulamaları dikkat çekerken ABD ve Kanada gibi ülkeler de belirli aşıları kabul ediyor.

Sözcü'nün haberine göre işte ülke ülke aşı olan Türk vatandaşlarının gidebilecekleri yerler:

FRANSA

Fransa, Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) onayladığı aşıları olanları kabul ediyor. Pfizer/BioNTech, Moderna ya da AstraZeneca'nın ikinci doz aşısını olduktan iki hafta sonra ülkeye girmek isteyenleri kabul ediyorlar. Ayrıca tek dozluk aşı Johnson&Johnson'ın aşısını olan ziyaretçileri de ülkelerine alıyorlar.

Öte yandan aşı olmayanların ise sağlık sorunu ve cenaze gibi sebeplerle ülkeye girişine izin veriliyor. Fakat bu durumlarda da negatif PCR testi ve karantina gibi uygulamalar talep edilebiliyor.

İSPANYA

Sınırlarını Haziran ayından beri turistlere açan İspanya'ya gitmek isteyenler EMA'nın ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı aşıları olduktan sonra ülkeye girebiliyor. Bu aşılar ise Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve Sinovac. Bu kişilerin ziyaretlerinden 14 gün önce ikinci doz aşılarını olmuş olması isteniyor.

İSVİÇRE

İsviçre'de de koronavirüs aşısı olanlar ve belirli şartları karşılayanlar herhangi bir karantina ya da test sürecine girmeden ülkeye giriş yapabiliyor.

Eğer Schengen vizeniz varsa ve doğru aşıları olduysanız, ülkeyi ziyaret edebilirsiniz. İsviçre'de Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşısının yanı sıra Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı kabul ediliyor. Fakat İsviçre, tek doz aşı olunmuş olmasını kabul etmiyor, mutlaka iki doz aşı olunmasını talep ediyor.

YUNANİSTAN

50'ye yakın ülkeye kapılarını açan Yunanistan'da turistlerin ya aşı olması ya da negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. Covid-19'u atlatanların da ziyaret edebildiği ülke birçok aşıyı kabul ediyor.

Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics ve Sinopharm'ın aşılarını olmuş kişiler ülkeye kabul ediliyor. Fakat Yunanistan'a girişte rutin "test kontrolüne" denk gelme ihtimali de bulunuyor.

HIRVATİSTAN

Avrupa Birliği içerisinde ülkelerin farklı uygulamaları bulunuyor. Bunlardan biri de Hırvatistan… Hırvatistan AB'nin (yani EMA'nın) onayladığı aşıların yanı sıra Rus yapımı Sputnik V aşısını da kabul ediyor.

ALMANYA

Sınırlarını sadece zorunlu sebeplerle açan Almanya'da da Covid-19 aşı belgesi isteniyor. Almanya'nın "riskli alan" olarak tanımladığı ülkelerden gelenler ise karantinaya alınabiliyor, fakat aşı belgesi varsa gezginler bu uygulamadan muaf tutuluyor.

MACARİSTAN

Sağcı açıklamaları ve tutumuyla AB içerisinde tartışma yaratan Başbakan Viktor Orban'ın ülkesinde de farklı bir uygulama var. Macaristan yaptığı ikili anlaşmalarla Türkiye, Slovenya ve Sırbistan gibi ülkelerden gelen ve aşı olan turistlere sınırlarını açtı.

AVUSTURYA

Avusturya'ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları Sinovac ya da BioNTech/Pfizer aşısını olduklarını belge ile kanıtlarlarsa ülkeye giriş yapabiliyorlar.

DANİMARKA

Danimarka'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının Pfizer/BioNTech aşısı olduklarına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Kopenhag hükümeti Sinovac aşısı olanların ülkeye girişini ise kabul etmiyor.

Danimarka'ya giriş yapmak için aşı belgesine ihtiyaç var ve en az 2 hafta öncesinde aşı olunmuş olması gerekiyor. Danimarka, aşı süresinden 12 ay sonra ülkeye girişlere izin vermeyeceğini duyurdu.

BİRLEŞİK KRALLIK

Ülkeleri korona vaka ve ölüm oranlarına göre renklerle kategorilere ayıran Birleşik Krallık'ta, Türkiye kırmızı kategoride. Dolayısıyla şu an Birleşik Krallık'a Türkiye'den sadece İngiliz vatandaşları ya da Birleşik Krallık'ta oturma izni olan kişiler gidebiliyor.

Fakat direkt Türkiye'den değil de, İngiliz yetkililerin daha az riskli gördüğü bir ülkeye gidip orada 10 gün kaldıktan sonra da Birleşik Krallık'a giriş yapılabiliyor.

KANADA

Kanada'da da tam aşı olanlar karantina uygulamasına maruz kalmadan ülkeye girebiliyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün sonra ülkeye girişe izin veren Kanada'ya girmeden önce bu belgeyi ArrveCAN isimli platforma yüklemek gerekiyor.

Kanada'nın kabul ettiği aşılar ise, Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson aşıları. Kanada, Sputnik V ve Sinovac'ın da dahil olduğu diğer aşıları ise kabul etmiyor. Kanada aşı belgesinin Fransızca ya da İngilizce olmasını talep ediyor.

ABD

ABD'ye girişlerde de belirli aşılar isteniyor. İki dozluk aşı olanların ikinci dozundan 2 hafta sonrasında ülkeye alınabileceği belirtilirken tek dozluk aşıda da iki haftalık bir bekleme süresi bulunuyor.

ABD'nin resmi internet sitesinde, Pfizer/BioNTech ya da Moderna aşısının ikinci dozundan 14 gün sonra turistlerin ülkeye girebileceği belirtilirken Türkiye'de kullanılmayan Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısından sonra da iki hafta beklenilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste

Sinovac, Türkiye, Pfizer, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Gokhan Ocal: Bionteck svonec oldum simdi 3. Dozu olacam insaallah sonra amerikaya ordan hindidtana geccem pasaportum onaylandı yaşasınnnnnnnn Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi 17:24 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı 17:15 Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL kaynak aktarımı Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı 17:05 Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı 16:46 Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı 7 lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar 16:18 7 lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 15:55 Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar 15:29 Denizde define peşine düştüler! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti 14:51 Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı         
17:28
Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu         
17:16
Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak         
17:10
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor         
16:24
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu Oyuncu Emine Ün ve kız kardeşi Duygu'nun benzerliği sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:53
Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı Otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan motosikletli genç hayati tehlikeyi atlattı         
15:15
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı Köpeğe cinsel istismar! Tarlada yaşanan durumu fark eden kişi o anları kayda aldı         
11:03
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 18:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement