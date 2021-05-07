'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık - Son Dakika

'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık

07.05.2021 15:05
'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık, System.String[]

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal çocuklarda sinüzit hakkında önemli bilgiler verdi.

Erişkinlerde çok iyi bilinen ''Sinüzit'' hastalığı çocuklarda da sık rastlanan önemli bir hastalıktır.Fakat çoğu kez gözden kaçırılarak ihmal edilebiliyor.

Op.Dr. Bahadır Baykal,''Yüz kemikleri arasına yerleşmiş olan havalı boşlukların ( sinüslerin )iltihaplanmasıyla ortaya çıkan enfeksiyona 'sinüzit' denir. Sinüzitin akut ve kronik (müzmin) olmak üzere iki tipi vardır. Akut sinüzitte; burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, gözlerin etrafında ağrı, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı, ateş belirtileri bulunabilir. Kronik sinüzitte ise bu belirtilerden ziyade koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve yerleşmiş bir başağrısı daha sık görülür.Üçaydan daha uzun süren bir sinüzit kronikleşmiş demektir.''dedi.

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Burunda tıkanıklığı olan kişiler risk altındadır. Burun kemiğinin eğriya da kırık olması, burun etlerinin aşırı büyümesi,polip varlığı sinüzite karşı kişiyi daha hassas hale getirir. Alerjisi olanlarda da sinüzit sık görülür. Eğer nezle, grip bir kişide bir haftadan daha fazla sürüyorsa bu durum arık büyük ihtimalle sinüzittir. Özellikle hafif nezle grip hali varken uçak seyahatlerini kesinlikle önermiyoruz,bu şekilde basınç değişikliği yaratan durumlar sinüzit gelişimini kolaylaştırır.Sigara içiminde kolaylaştıran bir faktördür.''diye ifade etti.

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Çocuklarda sinüzit geçirebilir.Belirtileri çocuğun yaşına göre farklılık göstermekle birlikte, 5 yaşın altındaki çocuklarda baş ağrısını nadir görürüz. Büyük çocuklarda ise sinüzitte baş ağrısı daha sık olur. Özellikle gece öksürmeleri , geniz akıntısı ve ağız kokusu olan çocuklarda,10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit ihtimali akla gelmelidir.''diyerek sözlerine şöyle devam etti:''İnatçı ve geçmeyen öksürük sinüzitte geniz akıntısına bağlıdır. Öksürükle birlikte sarı, yeşil burun akıntısı da vardır.Sinüzitte geniz akıntısına bağlı ağız kokusu olabilir. Kişi genellikle dilinde pas tadı olduğunu zanneder, başkası söylemediği takdirde ağız kokusunun farkına varmaz.''dedi.

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Sinüzit tedavisinde ilk seçenek ilaçla tedavidir. Bu amaçla antibiyotikler, burun akıntısı ve burun içindeki dokuların şişliğini azaltan ilaçlar (dekonjestanlar) ve üst solunum yollarını temizleyen buradaki koyu salgıları azaltan ilaçlar birlikte kullanılır.Son zamanlarda özellikle çocuklarda sinüzite bağlı gelişen komplikasyonlara oldukça sık rastlamaya başladık.Göz çevresinde ve göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik geliştiğinde iltihabın göze yayıldığını ve göz de ciddi hasar yapabileceğini unutmamak lazım.Bu durumda çocuğunuzu mutlaka acil olarak KBB doktoruna götürmelisiniz. Erişkinler içinde bu durum geçerlidir.7 günü geçen koyu renkli burun akıntısı, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı olan hastalarda antibiyotik tedavisi 10-14 gün süreylemutlaka uygulanmalıdır.''diye belirtti.

Op.Dr.Bahadır Baykal,''Akut sinüzitler de komplikasyon gelişmediği sürece ameliyata çok nadir gereksinim duyulur. Eğer kişi uzun süren ilaç tedavisinden fayda görmemiş ve sinüziti kronikleşmişse ameliyat alternatif bir yöntem olarak düşünülmelidir. Tomografi ile kronik sinüzitinin değerlendirilmesi yapılan hastanın,burun kemiği eğriliği, burun eti büyümesi yada polipi varsa sinüzitle beraber bunlarda tedavi edilmelidir.''dedi.

'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık

Bahadır Baykal, Sinüzit, Grip, Akut, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık 'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor AK Parti'nin AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi Fatih Terim, Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak! Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir

Son Dakika Haberleri
15:55 38 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı
15:38 Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı!
15:32 Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!
15:22 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil
15:12 Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi
15:08 Kadın futbolculara yarı çıplak haldeyken şiddet uyguladığı ileri sürülen Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi
14:23 Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere
14:17 Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
13:51 Mustafa Cengiz Yönetimi, seçim sürecine dahil olan Divan Kurulu'nu karşısına aldı! Galatasaray camiası birbirine girdi
38 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı 38 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı         
15:56
83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma 83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma         
15:49
Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı! Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı!         
15:38
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi         
15:12
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük         
13:57
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 16:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Sinüzit'' hastalığı çocuklarda sık rastlanan önemli bir hastalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement