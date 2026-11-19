Multinet’in Kuantum Araştırma iş birliğiyle 12 ilde, farklı ölçeklerden bin 500 işletmenin katılımıyla gerçekleştirdiği Pazar ve Segmentasyon Araştırması, çalışanlarına yılbaşı hediyesi sunan şirketlerin oranında istikrarlı bir artış yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çalışanlarına kurumsal yardım sağlayan işletmeler arasında yılbaşı hediyesi verenlerin oranı 2024’te yüzde 4,4 iken 2025’te yüzde 6,4’e, 2026’da ise yüzde 9,1’e ulaştı. Kurumsal yardım ve hediye süreçlerinde dijital kod kullananların oranı da aynı dönemde yüzde 16,5’ten yüzde 20,4’e yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç, “Yeni yıl dönemi şirketlerin çalışan deneyimini güçlendirmeleri açısından önemli bir fırsat. Araştırmamızda yılbaşı hediyesi veren işletmelerin oranının son üç yılda iki katına çıkması, bu uygulamanın giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor. Bununla birlikte çalışanların ihtiyaçları ve beklentileri de çeşitleniyor. Bugün kurumsal hediyelerde kişisel tercihlere alan açan, çalışanlara seçim özgürlüğü sunan çözümlerin daha fazla önem kazandığını görüyoruz. İşverenler ise çalışanlarına anlamlı bir hediye deneyimi sunarken operasyonel süreçleri kolaylaştırmaya ve maliyetlerini etkin biçimde yönetmeye odaklanıyor. Kurumsal hediye ve yan hak çözümlerine yönelik bu değişimin MultiFlex’in büyüme performansına da yansıdığını görüyoruz. 2026’nın ilk dokuz ayında MultiFlex ciromuz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 büyürken müşteri sayımız yüzde 83,4 arttı” dedi.

YILBAŞI HEDİYELERİNDE GIDA İLK SIRADA, E-TİCARET TERCİHİ YÜKSELİŞTE

Oruç ayrıca, “MultiFlex üzerinden yapılan yılbaşı dönemi harcamalarını incelediğimizde, gıda kategorisinin güçlü konumunu koruduğunu görüyoruz. Aralık 2024 ve Aralık 2025 verilerine göre, ürün dağılımında gıdanın payı yaklaşık yüzde 80 seviyesinde. Giyim ve teknoloji de öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor. Diğer taraftan e-ticaret tercihlerinde yüzde 263’lük artış dikkat çekiyor. Teknoloji, ev ve yaşam, spor, mobilya ve kitap gibi geniş bir ürün yelpazesine erişim sunan e-ticaret kanalı, çalışanların kendilerine en uygun hediyeyi seçebilmeleri açısından önemli bir alternatif oluşturuyor” ifadelerini kullandı.