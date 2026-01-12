Şırnak'ta 14 Kişi Tutuklandı

Şırnak'ta firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5-11 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 13'ü de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.???????