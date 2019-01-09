Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 9 Kırsal Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Şırnak'ta 9 Kırsal Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

48 dakika önce

Şırnak Valiliği Güçlükonak'a bağlı 9 kırsal alanın, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak'ta 9 Kırsal Alan 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi, System.String[]
Şırnak Valiliği Güçlükonak'a bağlı 9 kırsal alanın, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 9 kırsal alan 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında bulunan Şirt Tepe, Giresirt Tepe, Serni Düzü, Kulumboz Tepe, Şartıt Tepe, Sukre Tepe, Harikeşehnasır Tepe, Bohto Tepe ve Bağ Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri amacıyla 9-23 Ocak 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

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