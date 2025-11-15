Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü

Şırnak\'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü
15.11.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta bir kişi, evine gelen Ömer Kayar'ı çıkan kavgada başına balta ile vurarak öldürdü. Evde bulunan kadını da bıçakla yaralayan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şırnak'ta R.N., evine gelen Ömer Kayar'ı çıkan tartışmada balta ile başına vurup öldürdü, bir kadını da yaraladı. Kaçan R.N. polis tarafından yakalandı.

BAŞINA BALTA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda meydana geldi. R.N. ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar'ın başına vurup kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayar'ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, R.N.'yi Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan R.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı İşyerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü
Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar Yangına su yerine yanıcı madde döktüler, alevlerin arasında kaldılar
Dünyaca ünlü diziden Trump’ı küplere bindirecek sahne Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek Zirai dondan etkilenen çiftçilere dev destek
Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı Paraları bir yardım kutusundan diğerine taşımak istedi, ortalık karıştı

16:50
Taraftarlar heyecanlı İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
16:31
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
16:23
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz
15:48
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu Görüntü elden ele dolaşıyor
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
14:58
İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 17:20:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Şırnak'ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.