Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu

12.01.2026 12:15
Şırnak'ta yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce il genelinde yapılan operasyonlar kapsamında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar da haklarında aranması olan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Şırnak il merkezi ve ilçelerinde alınan ihbarlar ve yapılan istihbarat çalışmaları ardından operasyonlar düzenledi. 5-11 Ocak tarihleri arasında 111 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 5 gram metamfetamin maddesi, 47 gram kokain maddesi, 3 bin 56 litre kaçak motorin, 169 adet cep telefonu, 22 bin 928 adet bandrolsüz sigara, 41 kilo nargile türünü, 46 litre alkollü içecek, 2 bin 143 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 181 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 528 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, bin 220 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 675 bin 688 olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 111 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından haklarında arama kaydı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

