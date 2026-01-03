Şırnak'ta Kar Tatili - Son Dakika
Şırnak'ta Kar Tatili

Şırnak\'ta Kar Tatili
03.01.2026 14:21
Şırnak'ta çocuklar, güneşli havada karla kayarak eğlendi; kar yağışı sonrası muhteşem manzaralar oluştu.

Şırnak'ta 5 gün süren kar yağışının ardından güneş açmasını fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kentte aralıklarla 5 gün süren kar yağışının ardından kent genelinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan Botan Ölker, kar tatilinde arkadaşlarıyla kartopu oynayıp yokuşlardan kaydıklarını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.

Öte yandan kentte gece sıcaklığın sıfırın altında seyretmesi ev ve iş yerlerinde buz sarkıtları oluşturdu. Vatandaşlar araçların üstündeki karları, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Uludere ilçesinde ise dronla çekilen görüntülerde kar manzaraları ortaya çıktı.

Hilal beldesi, Bağlıca ve İnceler köylerinde güneşin açmasıyla baraj gölü ve dağların kar örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

