Şırnak'ta Protokol Üyeleri Okulda Boya Yaptı

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Sürücü Kursu Yöneticileri, Adını Bile Yazamayan 78 Kişiye Ehliyet Verdi

Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var