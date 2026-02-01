Şırnak\'ta Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Şırnak- Siirt kara yolunda yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 40 ABM 220 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, araç hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK