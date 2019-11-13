Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye...
Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye... - Son Dakika

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye...

8 saat önce

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye..., System.String[]

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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