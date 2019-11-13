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Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye...
8 saat önce
Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:38 Kaynak: AA
Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine Kaymakam Zafer Sağ Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
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