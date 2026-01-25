Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 854 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 854 Gözaltı

Şırnak\'ta Uyuşturucu Operasyonları: 854 Gözaltı
25.01.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Şırnak'ta yapılan operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 854 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılında kent genelinde yapılan operasyonlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 854 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 62 şüpheli çıkardıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve 6 ilçesinde 2025 yılı boyunca yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele operasyonlarıyla adeta zehir tacirlerinin nefesini kesti. Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları tehlikenin boyutunu, yapılan işlemler ise mücadelenin sertliğini gözler önüne serdi. Sadece bir yıl içinde 110 kilo 853 gram metamfetamin, 93 kilo 220 gram skunk ve 21 kilo 767 gram esrar ele geçirildi. Uzmanlar, bu miktarların on binlerce genci hedef alan dev bir uyuşturucu ağına işaret ettiğini vurguladı.

Kullanıcı olaylarında düşüş, baskıda artış

Uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına yönelik olaylarda yüzde 16'lık düşüş yaşanması, sadece operasyon değil önleyici mücadelenin de sonuç verdiğini ortaya koydu. Buna rağmen polis baskısını artırarak, 2025 yılı genelinde 854 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 747 kişi hakkında yasal işlem, 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 62 şüpheli çıkarıldığı mahkemeler tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen bonzai, kokain, sentetik ecza ve diğer maddelerle birlikte Şırnak'ta uyuşturucuya adeta savaş açıldığı kayıtlara geçti.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bölümünün gençleri ve çocukları hedef aldığını belirterek, mücadelenin sadece bugünü değil geleceği koruma mücadelesi olduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 854 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:31:11. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları: 854 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.