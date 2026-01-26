Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor

Şırnak\'ta Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor
26.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta 2025 yılında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında önemli sonuçlar elde edildi.

Şırnak'ta geçen yıl yürütülen operasyonlarla uyuşturucu imal ve ticareti yapan organize yapılar ile sokak satıcılarına yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Yıl boyunca sürdürülen çalışmalar, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde kırsal alanlar, yerleşim merkezleri, geçiş güzergahları ve sınır hattında istihbarata dayalı olarak yürütülen operasyonlarda uyuşturucu suçlarının imalat, sevkiyat, satış ve kullanım aşamalarının tamamı hedef alındı. Operasyonlarda, suç zincirinin farklı halkalarına yönelik çok sayıda adli işlem gerçekleştirildi. Türk Ceza Kanununun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına ilişkin TCK 190-191 kapsamında ise 158 olay tespit edildi. Bu olaylarda 176 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yıl genelinde uyuşturucu suçları kapsamında toplam 202 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarlarında önceki yıllara kıyasla ciddi artış kaydedildi. Yapılan çalışmalarda 380 kilogramdan fazla metamfetamin, 53 kilo 235 gram esrar, 43 bin 56 kök kenevir ve skunk, bonzai, eroin ve çeşitli sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yetkililer, özellikle metamfetamin ve esrar miktarındaki artışın, uyuşturucu şebekelerine yönelik hedef odaklı ve derinlemesine yürütülen operasyonların sonucu olduğunu değerlendirdi. Kırsal alanlarda tespit edilen yasa dışı ekim alanlarının imha edildiği bildirildi.

Sınır hattı ve kırsalda operasyonlar yoğunlaştı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sınır hattı ve kırsal bölgelerde teknolojik takip sistemleri, saha istihbaratı ve ani operasyonların etkin şekilde kullanıldığı belirtildi. Bu çalışmalarla, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan güzergahların önemli ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi. Jandarma yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca adli bir faaliyet olarak değil, toplum sağlığını ve özellikle gençleri korumaya yönelik bir güvenlik önceliği olarak ele alındığını vurguladı. 2026 yılında da başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu suçlarına karışan kişi ve yapılara yönelik operasyonların artarak devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:51:02. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.