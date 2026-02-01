Şırnak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 142 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik" dedi.

Bakan Yerlikaya, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Operasyon sonucu 142 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şırnak'ta 'Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA