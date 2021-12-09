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Şişecam'ın hazine dönüşümüne "Alexander Hamilton Ödülü" - Son Dakika

Şişecam'ın hazine dönüşümüne "Alexander Hamilton Ödülü"

09.12.2021 10:46
Şişecam'ın hazine dönüşümüne "Alexander Hamilton Ödülü"

Şişecam, dijital hazine yönetimi projesiyle, Treasury&Risk tarafından verilen ve hazine dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri'nde "Treasury Transformation (hazine dönüşümü)" kategorisinde 2022 finalistleri arasına adını yazdırarak ilk 3'e girmeyi başardı.

Şişecam, dijital hazine yönetimi projesiyle, Treasury&Risk tarafından verilen ve hazine dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri'nde "Treasury Transformation (hazine dönüşümü)" kategorisinde 2022 finalistleri arasına adını yazdırarak ilk 3'e girmeyi başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, finans dünyasındaki son trendleri takip etmeye ve öncü faaliyetlerde bulunarak, dünya çapında prestijli ödüllerle taçlandırılan projelere imza atmaya devam ediyor.

Hazine dönüşümü alanında geçen yıl İngiltere'den ödül alan Şişecam, şimdi de ABD'de 26 yıldır düzenlenen Alexander Hamilton Ödülleri'nde "Treasury Transformation (hazine dönüşümü) kategorisinde adını 2022 finalistleri arasına yazdırarak, ilk 3'e girdi.

Gelecek yıl mart ayında açıklanacak olan önemli ödüllerden birini almaya şimdiden hak kazanan Şişecam, dünyanın en değerli şirketlerinin hazine alanındaki başarılı projelerinin yarıştığı ödül platformu aracılığıyla global arenada adından söz ettirmeyi bir kez daha başardı.

Bugün 14 ülkede üretim, 150 ülkede satış ağı bulunan Şişecam, hazine dönüşümü projesi kapsamında, global ölçekteki hazine operasyonlarını dijitalleştirdi ve merkezileştirilmesini sağladı. Yüksek güvenlikli ve manuel müdahaleye kapalı ödeme yönetimi, yapay zeka destekli sahtecilik (fraud) kontrol mekanizması ve tedarikçi finansmanı programı, projedeki kayda değer başarılar arasında yer aldı.

Ayrıca, bir sanayi kuruluşu olarak kurum içinde "Finansal teknolojiler" bölümünün kurulması ve bu alanda yetkin bir ekibin görevlendirilerek finansal teknolojilerde dış kaynak kullanımına ek olarak, insan kaynağı yatırımının da yapılması, ödülün kazanılmasında etkin bir rol oynadı.

Ödüller 5 kategoride veriliyor

Şişecam, dijital hazine yönetimi projesiyle 2021 yılında ayrıca İngiltere merkezli Treasury Today'in Adam Smith Ödülleri'nde Best Cyber-Security Solution (En İyi Siber Güvenlik Çözümü) dalında da ödül almaya hak kazanmıştı.

Treasury&Risk, üst düzey hazine ve finans yöneticilerine, işlerini doğru yönde ilerletmek için ihtiyaç duydukları stratejik içerikleri, kritik bilgileri ve analizleri sağlayan önemli bir platform konumunda bulunuyor.

Treasury&Risk tarafından 26 yıldır verilen Alexander Hamilton Ödülleri, süreç yenilikleri ve teknoloji uygulamaları yoluyla hazine, finans ve risk yönetiminde büyük atılımlar yapan şirketleri ödüllendiriyor. Geçmiş yıllarda ödül alanlar arasında Google, Walmart, Intel, eBay, Ford, General Motors, Mastercard ve Pfizer da bulunuyor.

Ödüller, "Treasury transformation (hazine dönüşümü)", "Technology excellence (teknoloji mükemmelliği)", "Working Capital Management: Partner Impact (İşletme Sermayesi Yönetimi: İş Ortağı Etkisi)", "Liquidity management (likidite yönetimi)", "Best practices in restricted/ emerging markets (Kısıtlı/Gelişmekte Olan Piyasalarda En İyi Uygulamalar)" olmak üzere 5 kategoride veriliyor.

Bu arada, Alexander Hamilton Ödülleri'nin 2022 ödül kazananları arasında Şişecam'ın yanı sıra Microsoft, HP, Boston Scientific ve Bristol Myers Squibb gibi global şirketler de yer alıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Şişecam, England, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişecam'ın hazine dönüşümüne 'Alexander Hamilton Ödülü' - Son Dakika


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