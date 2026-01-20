Sisi, Davos'ta Trump ile Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sisi, Davos'ta Trump ile Görüşecek

20.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Davos'ta Trump ile iş birliği ve bölgesel gelişmeleri görüşecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılacak. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19-23 Ocak 2026 tarihleri arasında "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu etkinliklerine katılmak üzere İsviçre'nin Davos kentine hareket ediyor. Forum gündemi; dünya liderleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşların başkanları ile büyük özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir dizi etkinliği kapsıyor. Forum oturumları, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, küresel refah yollarının desteklenmesi, büyümenin itici güçleri olarak teknoloji ve inovasyona dayalı genişleme ile insan sermayesine yatırım gibi konuları ele alacak" denildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin temaslarına da değinilirken, "Forum çerçevesinde Cumhurbaşkanı es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşecek. Liderler, Mısır ile ABD arasındaki iş birliği ve koordinasyonu, her iki ülkenin çıkarlarını gözeten ve bölgesel ile uluslararası istikrarı destekleyen bir şekilde güçlendirme yollarını ele alacak" ifadeleri kullanıldı. - BERN

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Sisi, Davos'ta Trump ile Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:59:41. #7.11#
SON DAKİKA: Sisi, Davos'ta Trump ile Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.