Sisi'den Davos'ta Suriye ve Filistin Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Suriye'de gelişmeler var ve tüm bileşenleri kapsayan, dışlayıcı olmayan bir sürecin oluşmasını bekliyoruz. Yeni Suriye devletinde hiçbir bileşenin dışlanmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nın 3. gününde konuşma yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı konuşmasına, Davos'taki zirvenin önemine, Mısır'ın barış ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına ve Orta Doğu'nun istikrarına ilişkin vurgu yaptı. Sisi, geçtiğimiz yıl Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentindeki Gazze Barış Zirvesi'nde imzalanan anlaşmaya ilişkin çabaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

"Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, "Bu girişim, barışı yeniden ortaya koymayı, Gazze'deki Filistinliler ile tüm Filistinliler için daha iyi bir yaşam umudunu yeniden canlandırmayı ve onları kalkınma ve refah yoluna yönlendirmeyi amaçlamıştır" dedi.

Şarm Eş-Şeyh'teki barışın birçok somut sonuçlar doğurduğunu ifade eden es-Sisi, "Bunlardan biri, Gazze Şeridi'nin hızlı bir şekilde toparlanma planının hızlandırılmasıdır. Aynı zamanda, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu elbette, savaşın sona erdirilmesini ve barışı yeniden tesis etmeye yönelik tüm çabaların güçlendirilmesini içermektedir" diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin burada tarihi bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Mısır, Filistin halkının kendi topraklarını kurma ve 1967 sınırları üzerindeki egemenliği tesis etmesi yönündeki çabalara destek vermekten geri durmamıştır" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın bölgesel ve uluslararası düzeydeki kilit rolünü sürdürme konusunda da kararlı olduğunu belirten es-Sisi, "Liderliğim çerçevesinde tüm ülkelerle ortaklık kurmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

"Mısırın merkezi ve dengeleyici bir güç olmasını istedik"

Oturumun panel bölümünde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin Mısır açısından nasıl yorumlandığı konusunda bir soru alan Mısırlı lider, "Mısır'ın bu konulardaki çabaları, sadece Gazze'de son gelişmeler çerçevesinde değil, son 10 yıldır ülkenin yönetiminden sorumlu olduğum sürenin tamamı boyunca geçerlidir. Mısır'ın son yıllarda bazı sarsıntılar yaşanan bölgede merkezi ve dengeleyici bir güç olmasını istedik. Bu rolümüzü hiçbir zaman unutmadık" dedi.

Sisi, "Amacımız yalnızca kendi çıkarlarımızı korumak değil, son 10 yılda çatışmalara yatkın hale gelen bölgede genel istikrarı sağlamaktır. Ekim 2025'te Şarm Eş-Şeyh Zirvesi aracılığıyla Gazze'de iki yıl süren savaş başta olmak üzere son derece hassas konuları ele aldık. Barış sürecinin ikinci aşamasının şekillenmesinde de pozitif rolümüzün belirleyici olmasını umuyoruz" diye konuştu.

"Yeni Suriye devletinde hiçbir bileşenin dışlanmaması gerektiğine inanıyoruz"

Bölgede önümüzdeki yılın daha sakin geçmesinin söz konusu olup olmadığı yönündeki bir soruya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Son 10 yılda Mısır'ın politikası istikrarlı olmuş ve her zaman süreklilik arz etmiştir. Başka devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine her zaman inandık. Anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası kurumlara başvurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgeye ilişkin değerlendirmesinde Sisi, "Lübnan'ın doğru ve yeni bir yolda ilerlediğine inanıyorum. Önümüzdeki gün ve haftalarda istikrarı sağlayacağına ve eğitim alanında bölgenin feneri olma rolünü sürdüreceğine dair umudum var. Suriye'de de gelişmeler var ve tüm bileşenleri kapsayan, dışlayıcı olmayan bir sürecin oluşmasını bekliyoruz. Yeni Suriye devletinde hiçbir bileşenin dışlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Sudan, Somali, Libya ve Yemen'deki dostlarımıza istikrar için çalışma ve diğer devletlerin iç işlerine karışmama ilkesini öne çıkarma çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Mısır, ağır bedel ödedi"

2014'ten bu yana Mısır'ın amacının Libya, Sudan, Somali ve Suriye'de devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi olduğunu vurgulayan Sisi, "Mısırlılar olarak yapıcı ve pozitif bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Son 2 yılda Gazze'de yaşanan savaş, dünya ticareti için hayati bir yol olan Süveyş Kanalı'nı ciddi bir şekilde etkiledi. Bu nedenle Mısır ağır bedel ödedi. Savaşın etkileri nedeniyle milyarlarca dolar kayıp yaşadık. Bu durum savaşın sonuna kadar devam etti" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Amacımız savaşı sona erdirmek ve süresini kısaltmaktı. İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için sürekli çağrıda bulunduk. Politikamız, ülkemizde, bölgede ve dünyada istikrara bağlı olumlu bir politikadır" diyerek sözlerini tamamladı. - DAVOS