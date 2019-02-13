Son Dakika Haberleri: Şişli'de Bir Kadın Eski Eşi Tarafından Silahla Yaralandı

Şişli'de Bir Kadın Eski Eşi Tarafından Silahla Yaralandı

1 saat önce

Şişli'de eski eşi tarafından silahla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de Bir Kadın Eski Eşi Tarafından Silahla Yaralandı, System.String[]
Şişli'de eski eşi tarafından silahla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gönül K, yardımcı olmak üzere bir arkadaşının 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki çiçekçi dükkanına geldi.

Bir süre sonra iş yerine gelen, Gönül K'nın 1,5 yıl önce ayrıldığı belirtilen eşi K.K, silahla kadına ateş açtı.

Yaralanan Gönül K, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan K.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

K.K'nın 1,5 ay önce de eski eşinin erkek arkadaşını silahla yaraladığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:31 Kaynak: AA

19 Mayıs, Büyükdere Caddesi, Şişli, Güncel
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