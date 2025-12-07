Şişli'de Silahla Ateş Açan Şahıslar Yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli'de İETT durağında silah ile havaya ateş açan M.K. ve H. K. isimli şüpheli şahısların yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabıdan yapılan açıklamada, "Şişli'de bir İETT durağında silah ile havaya ateş açan şahsa yönelik sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda M.K. ve H. K. isimli şüpheli şahıslar kurusıkı tabanca ve araç ile birlikte yakalandı. Şüphelilere 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı" ifadesine yer verildi.