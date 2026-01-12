Sistit Ciddiye Alınmalı! - Son Dakika
Sistit Ciddiye Alınmalı!

12.01.2026 11:37
Doç. Dr. Barut, erken tedavi edilmeyen sistitin ciddi sorunlara yol açabileceğini uyarıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, sistitin, erken dönemde tedavi edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sistit, "idrar kesesinin (mesanenin) iltihaplanması" olarak tanımlanıyor. Özellikle kadınlarda daha sık görülen hastalığa, her yaş grubunda rastlanabiliyor.

Yetersiz sıvı tüketimi, idrarı uzun süre tutmak, hijyen kurallarına dikkat etmemek, bağışıklık sisteminin zayıf olması, menopoz dönemi ve diyabet gibi kronik hastalıklar sistit riskini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Sistitten korunmak için bol su içilmesi, idrarın uzun süre tutulmaması, kişisel hijyene dikkat edilmesi ve şikayetlerin başlaması halinde vakit kaybetmeden üroloji uzmanına başvurulması büyük önem taşıyor.

"Tedavi edilmeyen sistit, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Barut, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve alt karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteren sistitin, toplumda oldukça sık görülmesine rağmen çoğu zaman ihmal edildiğini vurguladı.

Barut, erken tedavi edilmeyen sistitin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktararak, "Kadınlarda idrar kanalının kısa olması nedeniyle bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolaydır. Bu nedenle sistit kadınlarda erkeklere göre daha sık karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sistitin en yaygın belirtileri arasında idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma isteği, alt karın ve kasık ağrısı, bulanık ya da kötü kokulu idrarın yer aldığını anlatan Barut, bazı hastalarda idrarda kan görülebildiğini belirtti.

Barut, ileri vakalarda ateş ve bel ağrısının da tabloya eklenebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sistitin basit bir enfeksiyon gibi algılanmaması gerekiyor. Tedavi edilmeyen sistit, enfeksiyonun böbreklere yayılmasına ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kendi kendine ilaç kullanımı ya da tedaviyi ertelemek hastalığın tekrarlamasına yol açar. Erken tanı ve doğru tedaviyle sistit kısa sürede kontrol altına alınabilir. Hastalarımızın belirtileri hafife almadan uzman görüşü alması, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır."

Kaynak: AA

