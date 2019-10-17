Son Dakika Haberleri: Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sit alanında iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sit alanı içerisinde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde izinsiz kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyonda sit alanında iş makinesi ile izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanındaki iş makinesine de el konularak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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