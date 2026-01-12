Sivas-Kayseri Yolu Yeniden Açıldı

Sivas'ta tipi sebebiyle ulaşıma kapanan Sivas- Kayseri kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.
