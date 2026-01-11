Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı bölge müsabakalarında yarı finale kaldı

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımı, Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yarı finale yükseldi.

Sivas'ta düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında kız ve erkek voleybol takımlarıyla namağlup il birincisi olan Şehit Adnan Saka Ortaokulu erkek voleybol takımı, Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yine namağlup olarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Müsabakalarda her bölgeden seçilen üç takım 11-15 Şubat tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarında bölgeyi temsilen katılacak.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, AA muhabirine, voleybol takımının kısıtlı imkanlara rağmen, okul bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Tahir Demir önderliğinde azimli ve disiplinli bir çalışma sonucu bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Takımı tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmenleri Tahir Demir ve Songül Ova'nın özverili çalışmaları sonucu okulumuzda bir voleybol kültürü oluştu. Geleceğin file efelerini ve sultanlarını yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sporcu öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta öğretmenimiz Tahir Demir olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Takımımıza yarı final maçlarında da üstün başarılar diliyorum."