Sivas\'ta 25 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta bir tırın dorsesinde gizlenen 25 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Uygulama noktasında durdurulan bir tırın içerisinde 25 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayda gözaltına alınan tır şoförü E.A. tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Suşehri ilçe merkezinde 21.01.2026 tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 25 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesi içerisinde 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edilmiş, tır şoförü E. A. gözaltına alınmıştır. E. A. isimli şahıs 22.01.2026 günü Göçmen Kaçakçılığı suçundan Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmıştır. Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Düzensiz Göçmenlerin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS