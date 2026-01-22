Sivas'ta 25 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Sivas\'ta 25 Yabancı Uyruklu Yakalandı
22.01.2026 16:11
Sivas'ta bir tırda 25 yabancı yakalanırken, tır şoförü tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Sivas'ta bir tırın dorsesinde gizlenen 25 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçuna ilişkin çalışma yürüttü. Uygulama noktasında durdurulan bir tırın içerisinde 25 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayda gözaltına alınan tır şoförü E.A. tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimize bağlı Suşehri ilçe merkezinde 21.01.2026 tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 25 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesi içerisinde 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin saklandığı tespit edilmiş, tır şoförü E. A. gözaltına alınmıştır. E. A. isimli şahıs 22.01.2026 günü Göçmen Kaçakçılığı suçundan Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmıştır. Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Düzensiz Göçmenlerin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
16:15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
