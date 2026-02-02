Sivas'ta Ağılı Kar Öldürdü - Son Dakika
Sivas'ta Ağılı Kar Öldürdü

02.02.2026 14:09
Sivas'ta çökme nedeniyle 40 koyun hayatını kaybetti, köylüler yardıma koştu.

SİVAS'ta üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle çöken ağıldaki 40 koyun öldü.

Olay, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan Ebubekir Zor'a ait ağıl, hayvanlara yem verilmek istendiği sırada üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çöken ağılda bulunan 45 koyun enkaz altında kaldı. Ağılın çöktüğünü gören köylüler yardıma koştu. Çökme sırasında ağılın kapı tarafına yığılan 45 koyundan 40'ının öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla taş ve ağılın enkazından çıkarıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

