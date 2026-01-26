Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Yakalanan firari FETÖ üyesi, ali işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta Firari FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.