Sivas'ta Kar Tipisi Ulaşımı Aksattı

12.01.2026 16:54
Sivas'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araç sürücüleri yolda kalırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgarla birlikte kırsal kesimde kar yağışı etkili oldu. Altınyayla ilçesinde şiddetini artıran tipi sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken seyir halindeki bir tırın makaslaması sonucu yol bir süre kapandı. Tipide mahsur kalan araç sürücüleri, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekledi. Uzun süre mahsur kalan sürücüler ve yolcular, zor anlar yaşadı.

Yolda uzun süre beklediklerini ifade eden Yusuf Akbulut, "Yolda tırın kaymasıyla yollar kapanmıştı, çok zor geldik. Saat 12.30'da çıktığımız seferden, 4 gibi Sivas'a geldik. Çok şükür sağ salim geldik. Kara yolları ekipleri geldi, bir şekilde tırları kurtardılar. Biz de yolda mahsur kalmaktan kurtulduk" dedi.

Kentte etkili olan tipinin şiddeti, cep telefonuyla görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

