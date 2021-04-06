Sivas'ta Kovid-19 vakalarının yüzde 30'unu iki ilçe oluşturuyor - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan kentteki vakaların yüzde 30'unun Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde görüldüğünü söyledi.

Şarkışla'da düzenlenen İl Pandemi Kurulu toplantısına katılan Ayhan, ilçedeki vaka artışına dikkati çekti.

Ayhan, ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da vakalarda son 2 haftadır artış yaşandığına değinerek, "Bugün bu toplantıyı Şarkışla'da yapmamızın ana nedenlerinden biri de bu artışlar. Özellikle Şarkışla ve Altınyayla ilçelerindeki pozitif vaka artışı Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bu iki ilçenin ilimizin toplam nüfusuna göre oranı yüzde 7 ancak vaka oranı ise yüzde 30'larda. Yani il genelindeki vakalarımızın üçte biri bu iki ilçemizde görülmekte." diye konuştu.

"Şarkışla ve Altınyayla ilçelerindeki vaka artışı nedeniyle turuncudan kırmızı kategoriye geçtik." diyen Ayhan, tedbirlere uyulmadığı taktirde sıkıntılı günlerin geri geleceğini hatırlattı.

Ayhan, normalleşme dönemine bir an önce geçebilmek için sahada denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Kurallara uymazsak okullarımız tekrar kapanacak, esnafımız yine kepenk kapatmak zorunda kalacak, yine sıkıntıyı bizler çekeceğiz." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Halk Sağlığı Başkanı Sefa Metin ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu heyeti katıldı.