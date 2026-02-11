Sivas'ta Özel Gereksinimli Çocuklara Akıllı Cihaz Desteği

Sivas Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Akıllı Takip Projesi" kapsamında, özel gereksinimli çocukların güvenliğini artırmak amacıyla ailelere 100 akıllı takip cihazı dağıtıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ağır otizmli, ağır ve çok ağır zihinsel gelişim farklılığı bulunan, az gören ve görme güçlüğü yaşayan 7-15 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar için, bir hayırsever tarafından gönderilen 100 cihazın dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, burada yaptığı konuşmada, yürüttükleri "Akıllı Takip Projesi" kapsamında dağıtılan cihazların hem çocukların güvenliğini artıracağını hem de velilere büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Anahtarlık formunda olan bu cihazların çocukların en önemli ihtiyaçlarından birine cevap vereceğini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Velilerimiz, telefonları üzerinden çocuklarını kolaylıkla takip edebilecek. Cihaz, çocuğun kıyafetine, çantasına ya da engelli aracına rahatlıkla yerleştirilebiliyor. Zaman zaman basında kaybolan çocuk haberleriyle karşılaşıyoruz. Bu çalışmayla olası olumsuzluklara karşı da bir önlem almış oluyoruz. Projeye 100 cihaz bağışlayan kıymetli iş insanımız isminin açıklanmasını istemedi. Ben de huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan ise Uzun ile hayırsever iş insanına destekleri için teşekkür etti.

Veliler adına konuşan Dilek Çakmak da özel gereksinimli çocuk annesi olmanın zorluklarına dikkati çekerek, "Özel çocuk annesi olmak gerçekten çok zor, anlatılmaz, yaşanır. Bu tür programlar bizi çok duygulandırıyor çünkü yanımızda ve arkamızda birilerinin olduğunu hissediyoruz. Başkanımız Adem Uzun'a, anlamlı destekleri için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.