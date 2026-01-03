Sivas'ta Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
Sivas'ta Soğuk Hava Etkili

Sivas\'ta Soğuk Hava Etkili
03.01.2026 14:38
Sivas'ın Hafik ve Gemerek ilçelerinde aşırı soğuk hava, doğal güzellikleri etkiledi.

Sivas'ın Hafik ve Gemerek ilçelerinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Derecelerin sıfırın altında 26'yı gösterdiği Hafik ilçesinden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi buz tuttu.

Soğuk havadan etkilenen güvercinler, nehrin donmayan kısımlardan su içmeye çalıştı.

Aşırı soğukların etkisiyle bitki örtüsü ve ağaçların üzeri de kırağı tabakasıyla kaplandı. Bir kedinin tüylerinin de kırağıyla kaplandığı görüldü.

Gemerek ilçesinde de kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Sızır Şelalesi dondu.

Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sızır Belde Belediye Başkanı Ali Tamer, şelalenin Sivas'ın en güzel turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Sızır Şelalesi'nin kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydiğini belirten Tamer, "Sivas'a yaklaşık 135, Kayseri'ye 100, Yozgat'a ise 150 kilometre uzaklıkta bulunan şelalemiz, yaz ve kış turizminde birçok misafirimizi ağırlıyor. İnşallah yaz sezonunda olduğu gibi kışın da tüm turistlerimizi Sızır Şelalemize bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

