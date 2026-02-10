Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
M.C.K. (23) yönetimindeki 58 AK 386 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı Toptancılar Kavşağı yakınlarında S.Y'ye (54) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Yaya Kazası: 54 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?