Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol projesinde ilk adıma başlandı - Son Dakika
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Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol projesinde ilk adıma başlandı

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstasyon kavşağından başlayıp-Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol projesinin ilk adımı olan yol açma çalışmalarını tamamladı.

Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol projesinde ilk adıma başlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstasyon kavşağından başlayıp- Sivas yoluna bağlanan 25 metre genişliğindeki yol projesinin ilk adımı olan yol açma çalışmalarını tamamladı.


Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolunun 2.5 kilometrelik birinci etabını tamamlayıp asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, geriye kalan 2.7 kilometrelik bölümünde kazı, ve yol açma çalışmalarını tamamladı. Dolgu ve altyapı çalışmalarının devam ettiği bağlantı yolu çok kısa zaman içerisinde ulaşıma açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da eşlik etti.


"Yeni yol merkezdeki trafik sıkışıklığının azalmasına vesile olacak"


Yeni yol projesinin Malatya trafiğini rahatlatacağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya tren garından başlayıp, Sivas-Malatya kara yoluna bağlanan yol merkezdeki trafik sıkışıklığının azalmasına vesile olacak. Vatandaşlarımız Sanayi, Devlet Hastanesi, Bostanbaşı kavşağı, Şeker fabrikası ve hava lojmanları kavşağı üzerinden bu yolu kullanarak yoğunluğa girmeden rahatça seyahat edebilecekler. Yolumuz bu bölgenin gelişimine de katkı sunacak. Yolun açılmasında emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.


Başkana teşekkür


Malatya trafiği açısından yeni bağlantı yolları ve kuşak yollarının büyük önem arz ettiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve gelir gelmez bu yolun açılması için gösterdiği çabayı takdir ediyorum. Yolun büyük bölümü açılmış durumda bir kısmı ise asfaltlanmış. Amacımız Malatya'yı büyütmek, geliştirmek. Emeği geçen Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Trafiğin sağlıklı ilerlemesi için paydaşlarımızla müşterek çalışıyoruz"


Çevre yolunun batı yakasını rahatlatacak 4,7 km uzunluğundaki alternatif bağlantı yolunun tamamının açıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bağlantı yolunun Malatya trafiğini rahatlatacağını söyledi. 25 metre genişliğindeki yolun çevre yolu ile kuşak yolunu birleştiren köprü görevi yapacağını vurgulayan Başkan Gürkan, "Yolumuzun Özhan Sanayi Sitesi içerisinden Yakınca yoluna bağlanması, demir yolu yanından Turgut Özal Viyadüğüne bağlanması ile ilgili çalışmalarımız ise yoğun bir şekilde sürüyor. Malatya'mızı tek merkezlilikten kurtaracak projeleri birleştiriyoruz. Bu yolumuz Kuzey Kuşak Yoluna bağlanıyor. Kuzey Kuşak Yolumuzda yeni Kuzey Çevre yoluna bağlanıyor. Çok merkezli yapının damarları bu yollar. Malatya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için biz ilçe belediyelerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, bakanlığımızla müşterek çalışmalar yapıyoruz. Amacımız ulaşımı rahat, seyahati kolay, güvenli bir merkez olabilmek" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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